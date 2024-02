China Construction Bank Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "China Construction Bank":

Die China Construction Bank wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 37,21, was auf "Neutral" hinweist, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Construction Bank bei 3, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" als unterbewertet gilt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz um die China Construction Bank zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Schlecht".

In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Analysen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Gut".