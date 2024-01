China Construction Bank Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "China Construction Bank":

Die China Construction Bank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -10,6 Prozent gefallen. Das bedeutet, dass die China Construction Bank im Branchenvergleich eine Outperformance von +16,32 Prozent verzeichnet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,98 Prozent, wobei die China Construction Bank um 13,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die China Construction Bank in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Construction Bank verläuft aktuell bei 4,72 HKD. Der Aktienkurs selbst ging aus dem Handel bei 4,54 HKD und hat damit einen Abstand von -3,81 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,51 HKD, was einer Differenz von +0,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die China Construction Bank mit 9,2 Prozent 2,02 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 7 Prozent in der Branche "Handelsbanken". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen lukrativ und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiterer Aspekt der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der China Construction Bank liegt bei 41,38 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Ebenso ist der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 55,81 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die China Construction Bank.