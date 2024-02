China Conch Venture Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Conch Venture-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Conch Venture-Aktie ergibt sich ein Wert von 54,12 für den RSI7 und 55,77 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist die China Conch Venture-Aktie eine Rendite von -64,87 Prozent auf, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,76 Prozent, wobei die China Conch Venture-Aktie auch hier mit 55,11 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Conch Venture gesprochen. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Conch Venture-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,06 HKD, während der Kurs der Aktie bei 6 HKD liegt, was einer Abweichung von -25,56 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 6,13 HKD, was einer Abweichung von -2,12 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".