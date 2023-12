China Conch Venture Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für China Conch Venture betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 33,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 51,21 Punkten. Somit wird auch der RSI25 als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt China Conch Venture mit einer Ausschüttung von 6,49 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche (6,3 %). Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Aktienkurs von China Conch Venture hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -64,87 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt nur um -2,13 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -62,74 % im Branchenvergleich und führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Aktienkurs von 6,48 HKD um -32,15 % vom GD200 (9,55 HKD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 6,29 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von China Conch Venture als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.