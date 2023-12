China Communications Construction wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von China Communications Construction erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,75 Prozent, was eine Underperformance von -3,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 3,68 Prozent niedriger. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der China Communications Construction derzeit bei 49,46 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 50 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung von "Neutral" für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse des Aktienkurses der China Communications Construction zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,45 HKD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,42 HKD eine Abweichung von -21,95 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 3,71 HKD um -7,01 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.