China Communications Construction Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die China Communications Construction hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 3,76 HKD liegt 5,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Allerdings zeigt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage eine negative Entwicklung von -5,76 Prozent, was langfristig als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,32 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Bauwesen" eine starke Unterbewertung signalisiert. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass China Communications Construction in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 2 Prozent erzielt hat, während die durchschnittliche Rendite der "Bauwesen"-Branche bei -8,72 Prozent lag. Auch hier schneidet das Unternehmen positiv ab und wird daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die überwiegend positiven Themen rund um das Unternehmen deuten auf eine gute Anleger-Stimmung hin. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine positive Gesamteinstufung.