China Communications Construction Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der China Communications Construction-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 50,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments für die China Communications Construction-Aktie führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Aktie in den letzten 12 Monaten mit -7,75 Prozent mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" und 2,1 Prozent unter dem Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der China Communications Construction-Aktie liegt mit 6,8 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent. Daher wird die Aktie auch in diesem Vergleich als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

