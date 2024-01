China Communications Construction Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für China Communications Construction ergibt sich ein RSI von 70, was auf eine negative Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 50,06, was zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche zeigt sich, dass China Communications Construction in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,75 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in dieser Branche ergibt sich eine Underperformance von -2,2 Prozent. Im "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von China Communications Construction um 2,74 Prozent unter dem Durchschnittswert. Auf Grundlage dieser vergleichenden Betrachtung erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für China Communications Construction basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen positive Themen dominierten, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren erneut hauptsächlich positive Themen zu verzeichnen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine klare Tendenz in der Anlegerstimmung gab. In Bezug auf die Diskussionsintensität erhielt die Aktie jedoch mehr Aufmerksamkeit als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält China Communications Construction aufgrund des Anleger-Sentiments und der Diskussionsintensität ein "Gut"-Rating.