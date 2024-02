China Communications Construction Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den vergangenen zwei Wochen wurde China Communications Construction von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Dabei wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China Communications Construction bei 3,32, was unter dem Branchendurchschnitt (93 Prozent) liegt. Die Branche "Bauwesen" weist einen Wert von 46,15 auf. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet China Communications Construction derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen, wobei der Unterschied 0,15 Prozentpunkte (6,36 % gegenüber 6,51 %) beträgt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt mit einer Ausprägung von 8,11 Anlass zur Bewertung als "Gut". Der RSI25 beläuft sich auf 33,53, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für China Communications Construction.