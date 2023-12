China Communication Services Aktie: Es gibt was neues!

Die China Communications Services Aktie wird in der technischen Analyse betrachtet, indem das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) aufgezeichnet wird. Der aktuelle RSI-Wert von 64,29 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für die RSI als "Neutral" ermittelt.

Im Branchenvergleich hat die China Communications Services Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,6 Prozent erzielt, was 42,66 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt -1,03 Prozent, und China Communications Services liegt aktuell 42,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der China Communications Services bei 3,61 HKD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 3,21 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,08 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,29 HKD, was einer Differenz von -2,43 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass China Communications Services in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene, basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.