China Coal Xinji Energy Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die China Coal Xinji Energy-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Die 200-Tage-Linie liegt derzeit bei 4,56 CNH, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs bei 5,41 CNH gehandelt wurde, was einem Abstand von +18,64 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 5,11 CNH, was einem Abstand von +5,87 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der China Coal Xinji Energy liegt bei 28,21, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich der China Coal Xinji Energy-Aktie ist überwiegend positiv. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine positive Bewertung. Allerdings wird auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat die China Coal Xinji Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,78 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Performance deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird der Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie vergeben.