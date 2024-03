China Coal Energy-Anleger wird’s freuen!

Der Aktienkurs von China Coal Energy hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 43,59 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 0,58 Prozent gestiegen, was China Coal Energy zu einer Outperformance von +43,01 Prozent in dieser Branche macht. Der "Energie"-Sektor insgesamt hatte eine mittlere Rendite von 0,58 Prozent im letzten Jahr, wobei China Coal Energy um 43,01 Prozent darüber lag. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell liegt der RSI-Wert von China Coal Energy bei 79,07, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei das Stimmungsbarometer an 12 Tagen auf rot stand und positive Diskussionen kaum verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Die verstärkten negativen Diskussionen über das Unternehmen China Coal Energy führten zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, konkret 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal), was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der China Coal Energy derzeit bei 9,52 CNH verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 11,27 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +18,38 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 11,83 CNH, was einer Differenz von -4,73 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".