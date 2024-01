China Coal Energy Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "China Coal Energy":

Die technische Analyse der China Coal Energy-Aktie zeigt positive Anzeichen für Investoren. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,71 CNH, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 10,56 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +21,24 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung für das Unternehmen. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 9,23 CNH zeigt eine Abweichung von +14,41 Prozent und erhält somit auch eine positive "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird China Coal Energy auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 25 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 30,1, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein insgesamt positives "Gut"-Rating für China Coal Energy.

Im Branchenvergleich hat die China Coal Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,19 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielt. Auch im Bereich des "Energie"-Sektors liegt die Überperformance bei +10,19 Prozent. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Rating für das Unternehmen in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält China Coal Energy daher auch in diesem Bereich eine positive "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse und Bewertung der China Coal Energy-Aktie weisen demnach auf eine positive Entwicklung hin und können für Anleger von Interesse sein.