China Coal EnergyADR Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der China Coal Energy als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Coal Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,77 und ein Wert für den RSI25 von 31,1, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen vorwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch wurden auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert, von denen 7 als "Gut" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Coal Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,64 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,52 CNH liegt, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,92 CNH über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich erzielte die China Coal Energy in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,74 Prozent, was einer Outperformance von +1,66 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche und dem "Energie"-Sektor entspricht. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.