China City Infrastructure Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Stärke und Richtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt somit Aufschluss darüber, ob ein Wert überkauft oder unterverkauft ist. Für die China City Infrastructure-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 41, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 57,14 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für China City Infrastructure basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Für China City Infrastructure wurde eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China City Infrastructure-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,06 HKD liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher technisch betrachtet als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger in den sozialen Medien bewerten China City Infrastructure in den letzten zwei Wochen ebenfalls als neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für China City Infrastructure basierend auf dem RSI, der Diskussionsintensität in den sozialen Medien, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.