China Citic Bankltd Adr Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die China Citic Bank-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 36, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen (55,56), wobei auch hier die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für China Citic Bank nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung gegenüber China Citic Bank überwiegend negativ ist. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen zur Aktie diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Zudem zeigen Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung, was darauf hindeutet, dass die Stimmung als negativ eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Citic Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, wobei sich eine negative Abweichung ergibt und die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt hingegen eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" zeigt sich, dass die China Citic Bank-Aktie mit einer Rendite von 12,49 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Performance in der "Handelsbanken"-Branche liegt. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.