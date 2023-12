China Citic Bankltd Adr Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "CHINA CITIC BANK":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von China Citic Bank in den sozialen Medien. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Aktie. Auch die Diskussionsbeiträge haben sich weder erhöht noch vermindert. Insgesamt erhält China Citic Bank daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung bezüglich China Citic Bank auf sozialen Plattformen überwiegend negativ war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, die zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Dies führt zu dem Schluss, dass China Citic Bank in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt China Citic Bank mit einer Rendite von 12,33 Prozent deutlich darüber. Die Branche "Handelsbanken" hatte eine durchschnittliche Rendite von -1,6 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei China Citic Bank mit 13,93 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass China Citic Bank derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 5,8 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,25 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,48 Prozent entspricht. Die Aktie wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 5,48 CNH, was einer Abweichung von -4,2 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".