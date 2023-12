China Citic Bankltd Adr Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Der aktuelle Kurs der China Citic Bank von 5,33 CNH weist aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal auf, da er sich um -7,94 Prozent vom GD200 (5,79 CNH) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 5,5 CNH, was zu einem Abstand von -3,09 Prozent führt und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs der China Citic Bank als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Citic Bank-Aktie weist einen Wert von 60 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI lassen auf eine "Neutral"-Bewertung schließen, da sie weder überkauft noch -verkauft sind.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Änderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da negative Meinungen in den sozialen Medien vorherrschen, jedoch in den letzten Tagen vermehrt positive Themen aufgegriffen wurden. Die analytische Seite zeigt hauptsächlich "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral" Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

