China Citic Bank Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die China Citic Bank hat in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien verzeichnet. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die China Citic Bank eine Rendite von 12,33 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Handelsbanken"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -1,6 Prozent, während die China Citic Bank eine Rendite von 13,93 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Kommentare der Nutzer zeigen vornehmlich negative Einschätzungen der China Citic Bank. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Dadurch wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen zeigt, dass es acht konkret berechnete Signale gibt (6 "Schlecht", 2 "Gut"). Somit ergibt sich in dieser Kategorie eine "Schlecht" Bewertung, wodurch die Stimmung gegenüber der China Citic Bank als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 48,39 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 57,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die China Citic Bank somit in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.