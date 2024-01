China Citic Bank Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "China CITIC Bank":

Die China Citic Bank hat in den letzten Tagen ein "Neutral"-Signal erhalten, basierend auf der technischen Analyse des aktuellen Kurses von 5,59 CNH, der eine Entfernung von -3,95 Prozent vom GD200 (5,82 CNH) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 5,38 CNH auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand +3,9 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der China Citic Bank als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber China Citic Bank eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält die China Citic Bank von der Redaktion eine "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Citic Bank liegt bei 21,15, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,72 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die China Citic Bank mit einer Rendite von 12,49 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -0,94 Prozent der "Handelsbanken"-Branche. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.