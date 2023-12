China Citic BankLtd Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "China CITIC Bank":

Die China Citic Bank-Aktie befindet sich laut technischer Analyse derzeit in einer neutralen Position. Der aktuelle Kurs von 5,33 CNH liegt 7,94 Prozent unter dem GD200 von 5,79 CNH, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Allerdings liegt der GD50 bei 5,5 CNH, was einem Abstand von -3,09 Prozent entspricht und daher als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs der China Citic Bank.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Citic Bank-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Tendenz. Mit einem RSI-Wert von 60 für die letzten 7 Tage und einem Wert von 52,43 auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz wird deutlich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die China Citic Bank-Aktie positiv ausfallen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment ist jedoch gemischt, da sowohl negative als auch positive Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. Die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten zeigt zudem, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die China Citic Bank-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments eine neutrale Bewertung.