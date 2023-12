China Citic BankLtd Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die China Citic Bank wird anhand des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,8 CNH, während der Aktienkurs bei 5,25 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,48 Prozent entspricht. Auch basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,48 CNH, was einer Abweichung von -4,2 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" zeigt die China Citic Bank eine Rendite von 12,33 Prozent, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,6 Prozent, während die China Citic Bank mit 13,93 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über das Bild der Aktie. Bei China Citic Bank wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz konnte weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um China Citic Bank in den sozialen Medien war überwiegend negativ, doch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser gemischten Bewertung erhält die Aktie in dieser Betrachtung wiederum die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen ergab acht konkret berechnete Signale (6 "Schlecht", 2 "Gut"), was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die China Citic Bank daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.