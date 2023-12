China Cinda Asset Management Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

China Cinda Asset Management: Aktienanalyse und Bewertung

Die China Cinda Asset Management hat eine Dividendenrendite von 6,88 Prozent, was 1,14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als lukratives Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das KGV der China Cinda Asset Management bei 5,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,11 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 0,85 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,74 HKD aus dem Handel ging. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt lautet der Befund für die China Cinda Asset Management-Aktie auf Basis der verschiedenen Zeiträume "Neutral".