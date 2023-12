China Cinda Asset Management Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der China Cinda Asset Management-Aktie zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,84 HKD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,78 HKD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der längerfristigen Ebene. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,76 HKD, was nahe am aktuellen Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Aktie eine Rendite von -26,64 Prozent erzielt, was 18,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -7,66 Prozent, wobei China Cinda Asset Management aktuell 18,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die China Cinda Asset Management-Aktie mit 6,88 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Cinda Asset Management-Aktie zeigt gemischte Signale. Der RSI liegt bei 20, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 50 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf Basis der RSI-Indikatoren.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die China Cinda Asset Management-Aktie, wobei die Bewertungen von längerfristigen und kurzfristigen Indikatoren sowie des Branchenvergleichs und der Dividendenrendite berücksichtigt werden müssen.