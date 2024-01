China Cinda Asset Management Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten vier Wochen konnte bei China Cinda Asset Management keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,92 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 23 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der China Cinda Asset Management derzeit bei 0,83 HKD verläuft. Da der Aktienkurs bei 0,73 HKD liegt, ergibt sich ein Abstand von -12,05 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,76 HKD, was einer Differenz von -3,95 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die China Cinda Asset Management-Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 71,43 Punkte, während der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie für den 25-Tage-RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die China Cinda Asset Management-Aktie für diesen Punkt der Analyse das Rating "Schlecht".

Die Schlussfolgerung aus den verschiedenen Analysen ergibt somit ein gemischtes Bild für die China Cinda Asset Management-Aktie, das insgesamt zu einem neutralen Rating führt.