China Cinda Asset Management Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von China Cinda Asset Management hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" durchschnittlich um -7,58 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China Cinda Asset Management im Branchenvergleich um -19,06 Prozent unterperformt hat. Der Finanzsektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -7,95 Prozent, wobei China Cinda Asset Management 18,69 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Cinda Asset Management beträgt derzeit 6, was eine positive Differenz von +0,97 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von China Cinda Asset Management daher neutral.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Cinda Asset Management aktuell bei 0,84 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,76 HKD liegt, was einen Abstand von -9,52 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt 0 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass China Cinda Asset Management über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Diskussionsintensität wird daher als mittel eingestuft und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für China Cinda Asset Management in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".