China Chuanglian Education Aktie: Das wird nichts mehr!

Chuanglian: Analyse der aktuellen Marktsituation

Die aktuelle Dividende von Chuanglian liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Verbraucherdienste (6,55 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 6,55 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,96, das unter dem Branchendurchschnitt (61 Prozent) liegt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" weist einen Wert von 30,35 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um das Unternehmen zeigt sich keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität der letzten Zeit deutet darauf hin, dass die Aktie weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Chuanglian derzeit bei 0,03 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,018 HKD beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -40 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,02 HKD, was einen Abstand von -10 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Chuanglian-Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich also eine eher negative Bewertung der aktuellen Marktsituation von Chuanglian aufgrund der Dividende, fundamentaler Kriterien, Sentiment und technischer Analyse.