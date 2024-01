China Chuanglian Education Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsui Fudosan":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Chuanglian wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien bezüglich Chuanglian neutral. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Chuanglian diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Chuanglian derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6.24%) darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chuanglian liegt bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (31.96) deutlich niedriger ist. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird Chuanglian daher als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chuanglian-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und erhält deshalb ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass Chuanglian weder überkauft noch -verkauft ist und wird deshalb als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine gemischte Bewertung für Chuanglian, mit neutraler Stimmung, einer schlechten Dividendenrendite und einer guten fundamentalen Bewertung.