China Chuanglian Education Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie von Chuanglian hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,03 HKD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,022 HKD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -26,67 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Jedoch zeigt sich ein anderes Bild, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet. Hier liegt der aktuelle Schlusskurs von 0,02 HKD über dem gleitenden Durchschnitt um 10 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist die Aktie von Chuanglian eine Rendite von -28,13 Prozent auf, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche mit einer mittleren Rendite von 3,95 Prozent liegt Chuanglian mit 32,07 Prozent deutlich darunter. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Chuanglian als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 11,96 insgesamt 62 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 31,44 im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste". Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Chuanglian eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Auf dieser Basis erhält Chuanglian eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Chuanglian daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.