China Chuanglian Education Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie sind wichtige Faktoren, um das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zu beurteilen. Bei Chuanglian zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Chuanglian in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" gegeben.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Chuanglian derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass Chuanglian mit einem KGV von 11,96 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet. Daher erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Chuanglian führt bei einem Niveau von 55,56 zur Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 57,89 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt lässt sich die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" zusammenfassen.