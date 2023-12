China Chengtong Development Aktie: So kann man sich irren!

Der Aktienkurs von China Chengtong Development verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,68 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um -3,46 Prozent, was einer Unterperformance von -29,22 Prozent für China Chengtong Development entspricht. Der Industriesektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -3,78 Prozent im letzten Jahr, wobei China Chengtong Development 28,9 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt China Chengtong Development mit einer Ausschüttung von 4,33 % unter dem Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren (6,34 %), was einer Differenz von 2 Prozentpunkten entspricht. Daher lässt sich aktuell die Bewertung "Schlecht" ableiten.

Die Anleger-Stimmung bei China Chengtong Development ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Chengtong Development derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,1 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,083 HKD um -17 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,09 HKD führt zu einer Abweichung von -7,78 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein durchgängiges Rating von "Schlecht" für China Chengtong Development.