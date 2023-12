China Chengtong Development Aktie: Ist das wirklich alles?

Die China Chengtong Development weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,33% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,3%. Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 1,97 Prozentpunkte beträgt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,41% erzielt, was 25,26 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -2,11%, wobei China Chengtong Development aktuell 25,3% unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Chengtong Development liegt bei 40, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In sozialen Medien wurde China Chengtong Development in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

China Chengtong Development kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich China Chengtong Development jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Chengtong Development-Analyse.

China Chengtong Development: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...