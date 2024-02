China Chengtong Development Aktie: Es wird konkret!

Die China Chengtong Development Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 0,1 HKD, während der Aktienkurs bei 0,085 HKD liegt, was einer Abweichung von -15 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 0,09 HKD unter dem aktuellen Aktienkurs, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Im fundamentalen Vergleich weist die China Chengtong Development ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,29 auf, was im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" als günstig eingestuft wird und daher ein "Gut"-Rating auf fundamentaler Basis erhält.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die China Chengtong Development in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,52 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der Branche erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 5,09 Prozent über dem Durchschnittswert, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die China Chengtong Development Aktie ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigten. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.