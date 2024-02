China Changjiang Mining, New Energy Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die China Changjiang Mining & New Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,03 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0.0187 USD, was einem Unterschied von -37,67 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,5 Prozent) eine negative Tendenz, wodurch auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die China Changjiang Mining & New Energy-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass die Aktivität der Diskussionen im Durchschnitt lag. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für China Changjiang Mining & New Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Changjiang Mining & New Energy-Aktie liegt bei 50, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 100, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Changjiang Mining & New Energy, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".