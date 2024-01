China Changjiang Mining, New Energy Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er vergleicht das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für China Changjiang Mining & New Energy liegt der RSI bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 28,95, was zu einer positiveren Einstufung als "Gut" führt, und insgesamt zu einem Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. In Bezug auf China Changjiang Mining & New Energy wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtbild von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse der China Changjiang Mining & New Energy-Aktie ergibt sich ein Durchschnitt von 0,03 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,028 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,02 USD, was zu einer positiveren Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf China Changjiang Mining & New Energy ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.