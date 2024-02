White Rock Minerals Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Die technische Analyse der White Rock Minerals zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,063 AUD einen Abstand von +5 Prozent zum GD200 (0,06 AUD) hat, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,06 AUD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand +5 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf einem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Anleger-Stimmung bezüglich White Rock Minerals war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für White Rock Minerals beträgt 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Ebenso beläuft sich der RSI25 auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde festgestellt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die White Rock Minerals-Aktie derzeit aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet wird, basierend auf verschiedenen Indikatoren wie dem Kursabstand zu verschiedenen Durchschnittswerten und der Anleger-Stimmung in sozialen Medien.