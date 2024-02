China Cement Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von China Building Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -7,77 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China Building Materials eine Underperformance von -48,83 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -7,77 Prozent im letzten Jahr, und China Building Materials lag 48,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie von China Building Materials eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz entspricht der üblichen Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Building Materials-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Bezug auf den RSI25 liegt die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält China Building Materials eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über China Building Materials wurde in den letzten zwei Wochen vorwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.