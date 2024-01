China Cement Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und somit überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die China Building Materials-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, welcher 58,06 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet und erhält daher erneut eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist China Building Materials eine Rendite von -56,6 Prozent auf, was mehr als 62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Baumaterialien" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,13 Prozent, wobei China Building Materials mit 61,73 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei China Building Materials in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält China Building Materials auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Building Materials 6, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 43. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.