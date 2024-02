China Cement Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen China Building Materials gesprochen. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und kommt zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Building Materials-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2,47 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,25 HKD liegt, was einer Abweichung von -49,39 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (1,5 HKD) liegt mit einer Abweichung von -16,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") zeigt sich, dass China Building Materials mit einer Rendite von -56,6 Prozent mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Baumaterialien" verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,53 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei China Building Materials mit 49,07 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für China Building Materials 2,62 Prozent, was unter dem Mittelwert von 6,17 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.