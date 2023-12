China Carbon Graphite Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterverkaufte Titel ist. Der RSI für die China Carbon Graphite-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis (RSI25) bei 100, was darauf hindeutet, dass die China Carbon Graphite-Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die China Carbon Graphite-Aktie betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Auch das Anleger-Sentiment für die Aktie zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Carbon Graphite mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,97 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Insgesamt ergibt sich also nach den verschiedenen Bewertungskriterien eine eher negative Einschätzung für die China Carbon Graphite-Aktie.