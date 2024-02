China Carbon Graphite Aktie: Was für ein Plan!

Die Aktie von China Carbon Graphite weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung eine Dividende von 0 % auf, was zu einer Bewertung als niedriger Ausschüttung führt. Dies entspricht einer Differenz von 17,62 Prozentpunkten, was die Einstufung als "Schlecht" begründet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Diskussion über China Carbon Graphite, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt indes kaum verändert, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit neutralen Themen rund um China Carbon Graphite beschäftigt, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse anhand des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die China Carbon Graphite aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage ergibt eine Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividende, das Sentiment und den Buzz im Internet sowie den Relative Strength-Index für die Aktie von China Carbon Graphite.

