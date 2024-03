China Carbon Graphite Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um China Carbon Graphite ergibt eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutral geführte Diskussionen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält China Carbon Graphite ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der ebenfalls bei 50 liegt. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die Dividende hat China Carbon Graphite derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17.58%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.