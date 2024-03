China Carbon Graphite Aktie: Geht es jetzt los?

China Carbon Graphite: Anleger-Stimmung und Bewertung

In den letzten zwei Wochen wurde China Carbon Graphite von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Diskussionen über diesen Wert in den letzten beiden Wochen. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für China Carbon Graphite beträgt 50, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25 liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist China Carbon Graphite eine Rendite von 0 Prozent auf, was 17,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 17 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um China Carbon Graphite wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für China Carbon Graphite in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den Relative Strength Index, die Dividende sowie das Sentiment und den Buzz.