China Carbon Graphite Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der China Carbon Graphite liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 erstreckt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und auch hier bewegt sich der RSI für die China Carbon Graphite bei 100, was ebenfalls als Anzeichen für eine überkaufte Situation betrachtet wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende hat die China Carbon Graphite derzeit eine Dividendenrendite von 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,02%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es sowohl keine positiven als auch negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen China Carbon Graphite. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments von "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen konnten bei China Carbon Graphite nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.