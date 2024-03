China Capital Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktie von China Capital wird derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 7,99 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" (24,54) eine Unterbewertung um 67 Prozent signalisiert. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die China Capital Aktie derzeit um 1,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Für die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da sie sich um -25,08 Prozent vom GD200 entfernt hat. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für China Capital.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 31,43 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 45, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auch im Hinblick auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen eine neutrale bis negative Gesamteinschätzung für die Aktie von China Capital.