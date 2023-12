China Capital Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir werden nun die China Capital-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewerten.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die China Capital-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt einen überkauften Wert von 78,26, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält China Capital eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Aspekt unserer Analyse.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist China Capital ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,46 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser vergleichsweise niedrige Wert macht die Aktie als "günstig" aus und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Die Dividendenrendite von China Capital liegt derzeit bei 1,41%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,72% in der Branche "Kapitalmärkte". Mit einer Differenz von 4,31 Prozentpunkten ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 15,57 HKD für den Schlusskurs der China Capital-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,7 HKD, was einen Unterschied von -31,28 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (13,02 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit -17,82 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die China Capital-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.