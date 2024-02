China Capital Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der China Capital-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über China Capital in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen um die Aktie im normalen Rahmen liegt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) wird China Capital als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,82 liegt, was 70 Prozent unter dem Branchen-KGV von 25,78 liegt. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Bezogen auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die China Capital-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,55 Prozent erzielt, was 28,35 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Im Bereich "Kapitalmärkte" beträgt die mittlere jährliche Rendite -13,59 Prozent, und China Capital liegt aktuell 28,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.