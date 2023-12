China Capital Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Dividendenrendite von China Capital beträgt derzeit 1,41 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Im Vergleich zum Mittelwert von 1,18 Prozent für diese Aktie liegt sie nur leicht darüber. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von China Capital als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Capital besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen der Anleger gezeigt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Capital liegt bei 9,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,11 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 15,47 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,58 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -31,61 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 12,82 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -17,47 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Bewertung. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.