China Capital Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

China Capital wird von Finanzexperten als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,99 liegt, was einem Abstand von 66 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,43 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) wird die China Capital-Aktie als neutral bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 61,68 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 48,88 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat China Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,95 Prozent erzielt, was 27,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Kapitalmärkte" beträgt -13,87 Prozent, und China Capital liegt aktuell 27,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage um 28,02 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine Abweichung von -2,37 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.