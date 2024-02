China Camc Engineering Aktie: Ein unsicheres Investment?

China Camc Engineering hat kürzlich eine Dividendenrendite von 1,49% angekündigt, was 0,15 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,64%. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Ertrags. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten gering war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls niedrig, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Camc Engineering mit 26,8 auf dem Niveau des Branchendurchschnitts. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI bei einem Niveau von 18,03 als gut eingestuft wird, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung für China Camc Engineering auf der Grundlage der verschiedenen Faktoren.